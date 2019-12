Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Die hölzernen Elche und Tannen waren am Sonntagmittag fast ausverkauft – „heiß begehrt!“, freute sich Fynn am Stand des Evangelischen Jugendkreises. Auch Schülerin Chantal musste am Stand der Realschule nicht lange auf Kundschaft warten, als sie eine Kostprobe der vielen Plätzchensorten gab. Überhaupt kam Selbstgemachtes auch bei diesem Steinhagener Weihnachtsmarkt gut an.