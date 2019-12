Steinhagen (WB/vh). Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende einen Reisebus in Steinhagen beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Polizeiangaben sind die Farbschmierereien zwischen Samstag und Montag, 30. November und 2. Dezember, auf dem Bus hinterlassen worden. „Der Fahrer hatte den Reisebus eines Langenberger Unternehmens über mehrere Tage an der Straße Am Laukshof abgestellt und am frühen Montagmorgen wieder in Betrieb genommen”, berichtet Polizeisprecher Mark Kohnert. Auf der linken Fahrzeugseite habe er die Schmiererei entdeckt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer rund um den angegebenen Zeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht hat, melde sich bei der Polizei Gütersloh unter Telefon 0 52 41/8 69-0.