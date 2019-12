Von Malte Krammenschneider

Steinhagen-Brockhagen (WB). Ein übersichtlicher, aber dafür umso gemütlicherer Budenzauber: Der Brockhagener Sternchenmarkt an und in der Alten Dorfschule ist für seine stimmungsvolle Atmosphäre bekannt. Derzeit laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, und die Organisatoren können es kaum erwarten, dass es am Sonntag, 15. Dezember, endlich los geht.