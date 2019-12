Steinhagen (WB/anb). Diese Liga ist eine, in der die Baumeister und Programmierspezialisten gefragt sind – und das sind die Schülerinnen und Schüler der Roboter AG der Steinhagener Realschule offenbar. Und ökologischen Sachverstand haben sie obendrein. Denn beim regionalen Entscheid der „First Lego League“, der ersten Lego-Liga also, in Osnabrück hat die Steinhagener Gruppe unlängst den zweiten Platz in der Gesamtwertung geholt – und in ersten im Bereich Forschung.