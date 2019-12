Wie die Polizei berichtet, kam der Mann gegen 1.40 Uhr in der Nacht zu Sonntag an der Kreuzung Hilterweg/Gleiwitzer Straße von der Fahrbahn ab. Er fuhr gegen den Bordstein und prallte gegen einen Baum. Anschließend verließ der bis dahin unbekannte Fahrer den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Polizei stellt Führerschein sicher

Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Die Ermittlungen führten noch in der Nacht zu einem 23-jährigen Audifahrer aus Steinhagen, in dessen Atemluft Alkoholgeruch wahrnehmbar war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv, so dass dem Mann im Krankenhaus zwei Blutproben entnommen wurden. Außerdem wurden sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.