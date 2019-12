Lieder, Geschichten und Gedichte zur Weihnacht stellen Mathias Eberle, Heike Kunter und Dr. André Heirnich (von links) den Gästen ebenso vor wie ein sinnvolles Projekt, in das die Spenden fließen: das St.-Josephs-Krankenhaus in Benin. Foto: Eische Loose

Von Eische Loose

Steinhagen-Brockhagen (WB). Eine lange Tradition aus der Zeit, als das Gebäude noch Kirche war, setzte das apostolische Archiv jetzt zum siebten Mal mit seinem adventlichen Singen fort. Vorsitzender Mathias Eberle hatte eine bunte Mischung aus Musik und Texten zusammengetragen, die in diesem Jahr das Krankenhaus-Projekt des Bürgerkomitees in Benin unterstützt.

Mit Steinhagener Hilfe wird das Krankenhaus wiedereröffnet

Für ein Krankenhaus auf einer Insel sind die Spenden bestimmt. Es heißt St. Joseph und wurde lange Zeit so vernachlässigt, dass es im Vorjahr geschlossen werden sollte. Jetzt erzählte Heike Kunter vom Bürgerkomitee davon, wie die Steinhagener das Haus bei seiner Wiedereröffnung unterstützen. Immerhin ist es die einzige Versorgung für 120.000 Menschen. Dabei gibt es kaum sauberes Wasser, und Strom kann dauerhaft nur für einen einzigen Kühlschrank erzeugt werden.

Für einen solchen Zweck erklangen die Lieder des Projektchors des Archivs sogar noch schöner und stimmungsvoller. Die zwölf Sänger unter Leitung von Mathias Eberle hatten dabei in diesem Jahr vor allem auf englische Stücke gesetzt. So stimmten sie im Wechsel mit den Textbeiträgen beispielsweise »Hark, the Herolds Angel Sing«, »While Shepherds Watched« und »Joy to the World« an. Doch gab es natürlich für die 25 Gäste auch die Möglichkeit, mitzusingen. Mathias Eberle unterstützte sie daher bei Stücken wie »Macht hoch, die Tür« und »Tochter Zion« auf der Harmonika, die zum Archiv-Bestand gehört.

Zur Stimmung gehörten allerdings auch Texte. So las der Vorsitzende selbst die Weihnachtsgeschichte nach Lukas (Luk. 2,1-21). Seine Ehefrau Rebecca hatte dazu passende Geschichten und Gedichte ausgesucht – wie die vom kleinen David, der plötzlich in der Weihnachtsgeschichte den bösen Gastwirt spielen soll und damit überhaupt nicht einverstanden ist. Zudem übernahm sie das Sopran-Solo bei Bachs »Es glänzet der Christen ewiges Leben«.

Pfarrer erinnert sich Heidesand-Plätzchen seiner Mutter

Den geistlichen Zuspruch jedoch überließ sie Pastor Dr. André Heinrich. Er hatte sich Gedanken über das Warten gemacht, das stets den christlichen Advent überspannt. »Dabei wartet man stets auf die Erfüllung eines Versprechens, sei es nun ausgesprochen oder nicht«, sagte er und erinnerte sich an die mütterlichen Heidesand-Plätzchen. Dabei fiel ihm auch ein, dass jedes Warten aktiv sein muss, weil es ansonsten ins Leere läuft. Beim Warten auf Christus, den König des Friedens, heiße das auch, selbst für den Frieden einzustehen und ihn zumindest in seinem eigenen Handeln zu fördern.