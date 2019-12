Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). An seine beruflichen Anfänge denkt Werner Sötebier gern zurück. Im April ist es 70 Jahre her, dass er seine Lehre begann, vor 60 Jahren wurde er Meister. „Als Strippenzieher“, sprudelt es aus ihm heraus, und er setzt augenzwinkernd nach: „Schreiben Sie lieber Elektro-Installateur.“ Jetzt steht dem 84-Jährigen eine besondere Auszeichnung bevor: Die Kreishandwerkerschaft Gütersloh verleiht ihm den Diamantenen Meisterbrief.

Ausbildung „bei Herrn Karl Brune“ in Brackwede absolviert

„Dass das schon so lange her ist...“, staunt Sötebier beim gemeinsamen Blättern im Fotoalbum. Erst 14 Jahre alt war er, als er im April 1950 die Lehre „bei Herrn Karl Brune in Brackwede“ begann, wie es im Lehrbrief vermerkt ist. Die Gesellenprüfung schloss der frisch gebackene Elektro-Installateur aus Amshausen im März 1953 erfolgreich ab, und neben guten Kenntnissen und Fähigkeiten ist im Lehrbrief das gute „Betragen“ verewigt. Sieben weitere Jahre arbeitete Werner Sötebier bei Brune, legte am 28. Mai 1959 erfolgreich die Meisterprüfung ab.

War denn das „Strippenziehen“ immer schon der Traum des jungen Amshauseners, der im Mühlenhof nahe der Schlichte’schen Forellenzucht aufgewachsen ist? „Auch“, sagt der 84-Jährige und erinnert sich: „Ich hätte mir damals auch eine Laufbahn als Kfz-Mechaniker vorstellen können. Doch dann war ich bei einem Onkel in Hesselteich zu Besuch, der besaß ein Triumph-Motorrad. Das Ding war dermaßen hinüber, dass mich das vom Schrauben abhielt“, gesteht Werner Sötebier amüsiert.

1963 die eigene Firma gegründet

Es folgte mit der Unternehmensgründung am 1. Januar 1963 der Sprung in die Selbständigkeit an der Bahnhofstraße. 1964 entstand der Firmensitz am Taubenweg in Amshausen, der 1965 mit Laden und später einer Werkstatt eröffnet wurde – mit einem Monteur, Ehefrau Karin für die Buchhaltung und einem Lehrling. Denn fortan bildete Sötebier selbst aus: „Mein erster Lehrling war Gerhard Retzlaff.“ Der, mittlerweile 75, kam sogar zu Besuch bei seinem früheren Lehrherrn, um in Erinnerungen zu schwelgen.

Ob in Amshausen, ab 1983 im Neubau mit Werkstatt und Laden Am Markt oder seit 2007 am neu errichteten Firmensitz an der Patthorster Straße: „Wir hatten immer gute Lehrlinge und überhaupt tolle Mitarbeiter“, schwärmt Werner Sötebier. Mehr als 100 hat er in all den Jahrzehnten ausgebildet. Viele der heute 66 Mitarbeiter bei Elektro Sötebier sind seit Jahrzehnten im Betrieb beschäftigt. Darunter Sohn Klaus, der 1985 die Ausbildung zum Elektro-Installateur begann, 1994 Meister wurde und wie sein Vater in der Geschäftsführung ist.

Jung Pumpen sorgte einst für den ersten Großauftrag

Mit Elektroinstallationen für Privathaushalte und Firmen sowie mit dem Verkauf von Haushaltsgeräten hat sich Elektro Sötebier in Steinhagen und darüber hinaus längst einen Namen gemacht. „Den ersten Großauftrag erhielten wir damals von Jung Pumpen“, erinnert sich der Seniorchef. Zahlreiche Steinhagener Gebäude wurden von seiner Firma „verkabelt“, darunter Steinhäger-Brennereien wie H.C. König, Landwirth, Hasse, Jückemöller und Schlichte, Firmen wie Hörmann, auch Rathaus und Schulzentrum.

" „Heute ist selbst eine Waschmaschinen-Reparatur kaum noch ohne Laptop und EDV-Hilfe möglich.“ Werner Sötebier "

Vor 70 Jahren in die Lehre, vor 60 Jahren Meisterprüfung – würde der Jubilar heute alles genauso machen? Werner Sötebier muss keine zwei Sekunden überlegen: „Auf jeden Fall! Auch wenn es viel Maloche war. Früher war mehr Handwerkliches gefragt, heute ist selbst eine Waschmaschinen-Reparatur kaum ohne Laptop und EDV-Hilfe möglich.“ Gut, dass der Amshau­sener Ausgleich beim Sport fand; 25 Jahre lang war er Vorsitzender des TSV Amshausen und Mitinitiator für die legendären Feste auf der Amshausener Feierwiese. Heute halten ihn auch seine drei Enkel auf Trab.

Die Feier mit Überreichen des Diamantenen Meisterbriefs ist am Dienstag, 17. Dezember, im Gütersloher Flussbett-Hotel.