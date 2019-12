Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Seit 44 Jahren sitzt er für die CDU im Steinhagener Gemeinderat. Doch 2020 tritt Gerhard Goldbecker (75) bei der Kommunalwahl nicht wieder an – ein politisches Urgestein, das viel bewegt hat. Und noch mehr in der APO, wie er selbst sagt: in der Außerparlamentarischen Opposition. Seine Heldentat: die Kruke. Mit Unverfrorenheit und westfälischer Sturheit hat Gerhard Goldbecker für das Steinhagener Wahrzeichen im Kreisverkehr an der Bahnhofstraße gesorgt.

Seine Anfänge liegen in einer Bürgerbewegung: Denn die knappe Entscheidung des Brockhagener Gemeinderates 1970, dass die Kinder des Dorfes die weiterführende Schulen künftig in Halle besuchen sollten, trieb Brockhagener Eltern auf die Barrikaden. In einem anonymen Flugblatt bezogen sie Stellung und erreichten eine Elternbefragung. „87 Prozent waren für Steinhagen, obwohl es das Schulzentrum noch nicht gab, und die Straße eine Holperpiste war, während die Umgehungsstraße nach Halle gut ausgebaut war“, erinnert er sich. „Unsere Argumentation war: Wo die Kinder hingehen, geht auch die Gemeinde hin.“ Und so war es: Seit der Gebietsreform 1973 gehört Brockhagen zu Steinhagen. Und seit 1975 sitzt Gerhard Goldbecker im Rat. Fleischfabrikant Bille und Unternehmer Robert Meise hatten ihn gewonnen für die CDU.

Bei Rudi Wolf die Schlitzohrigkeit gelernt

„Ich war immer der Meinung, dass Selbstständige, die Praktiker, in die Politik gehören. Heute sind die meisten Lehrer und Akademiker.“ Aber der Landwirt, Lohnunternehmer und Landmaschinenmechaniker Goldbecker hatte selbst häufig genug nervöse Zustände, wenn Sitzungen anstanden, aber auch Aufträge dringend zu erledigen waren.

Seine politischen Lehrmeister waren der damalige Bürgermeister Rudi Wolf „mit seiner Schlitzohrigkeit“, so Goldbecker, Dieter Eckert, der ihm die Fraktionsführung beibrachte, und der damalige Gemeindedirektor Werner Goldbeck in Sachen Strategie und Taktik. Doch nicht nur die Kruke, sondern auch weitere politische Großtaten erreichte Goldbecker in der APO. Er sorgte 1979 für die Beampelung der unfallträchtigen Brockhagener Kreuzung. Der „Teerfleck“, die durch Vermessungsfehler viel zu groß geratene Kreuzung an der Brockhagener Kirche wurde 1982 durch seine Intervention zurückgebaut.

25-jähriges Jubiläum als Vize-Bürgermeister

Gerhard Goldbecker hat auch den quälend langen Prozess der Flurbereinigung als Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft erfolgreich zu Ende geführt. Er hat die Umwandlung der Gemeindewerke in eine GmbH maßgeblich mitgestaltet und fungierte viele Jahre als Aufsichtsratsvorsitzender. Seine Ämter sind zahlreich: Er war Ortslandwirt in Brockhagen, Beiratsmitglied der Unteren Landschaftsbehörde und Präsidiumsmitglied des Lohnunternehmerverbandes auf Landes- wie Bundesebene. Ebenso wie Klaus Besser feierte er jüngst 25-jähriges Amtsjubiläum – aber als stellvertretender Bürgermeister.

Seit 2009 ist Goldbecker Vorsitzender des Historischen Museums, pflegt dort ländliches Brauchtum und natürlich den Steinhäger. Ihn wollte er im Ortsbild berücksichtigt sehen und regte die Nachbildung einer Kruke für den Kreisverkehr an. „Aber nichts tat sich.“ Und so setzte er eigenmächtig, um nicht zu sagen illegal, eine fünf Meter hohes Exemplar aus dem Museum in der Kreisel. Behörden und der Bürgermeister waren strikt dagegen, die Bürger klatschten Beifall und machten mächtig Druck. Und da war sie wieder, die Bürgerbewegung...