Steinhagen (WB/anb). Der Ankündigung, im kommenden Jahr nicht mehr bei der Kommunalwahl anzutreten (WB vom 7. Dezember), hat Herbert Mikoteit am Mittwochabend den nächsten Schritt folgen lassen: Nach seiner Rede zum Haushaltsplan der Gemeinde für 2020 stellte der CDU-Fraktionsvorsitzende in der Gemeinderatssitzung, der letzten in diesem Jahr, seinen Nachfolger vor.