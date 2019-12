Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Wie klappt’ s eigentlich mit der Datenschutzgrundverordnung, der DSGVO? Nicht so gut, wenn man zwei heimischen Webdesignern glauben darf. Sie haben festgestellt: „Die Firmen sind überfordert und geben die Erstellung von Websites an Agenturen. Die aber wissen oftmals gar nicht, wie man den Datenschutz umsetzen muss“, sagt die Steinhagener Werbefotografin und -designerin Susanne Güttler.

Ob Content-Management-System, Cookie-Hinweis, Impressum und vieles mehr – schaue man sich, so Susanne Güttler und ihr Geschäftspartner Alexander Humbrock, Internet-Auftritte von Firmen an, so seien sie voller Fehler. Die Datenschutzgrundverordnung ist ein Monster: „Wir hatten darauf auch keinen Bock, aber wir haben uns da reingefuchst. Denn nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch darf ein Kunde sich darauf verlassen, dass er eine korrekte Website bekommt“, sagt Alexander Humbrock.

Er und seine Partnerin handelten proaktiv, wie sie sagen: „Wir schauen schon jetzt, was in Zukunft Standard wird“, so Güttler. Indes: Nicht einmal die Vorschriften von heute würden ja eingehalten, bemängelt sie. Dabei könnte es Prüfungen durch den Landesdatenschutzbeauftragten geben. „Will man sich denn erst abmahnen lassen und hohe Strafen riskieren?“

Sich gegen Hackerangriffe wappnen

So sperrig die DSGVO auch ist: „Es ist ganz gut, dass wir uns so intensiv damit beschäftigt haben, denn jetzt sehen wir immer mehr, wohin Daten abwandern“, so Humbrock. Die Gefahr ist seiner Meinung nach schließlich: „Wir machen alles sicher, und dann kommt das amerikanische U-Boot und zapft das Seekabel an“, beschreibt Alexander Humbrock den Datenmissbrauch bildlich. Er weiß aber auch: „Mit konsequentem Datenschutz schließt man auch Türen gegen Hackerangriffe.“

Und wie sehen die Unternehmen selbst die Datenschutzgrundverordnung? „Was bei uns immer wieder ankommt, ist, dass sie Handwerker vor große Herausforderungen stellt“, sagt Ulrike Wittenbrink, Pressesprecherin der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld. Speziell zu den Websites hat die Kammer zwar keine Resonanz bekommen, aber insgesamt kommt mit der DSGVO eine weiter gestiegene Bürokratielast bei den Unternehmen an: „Es ist vor allem die Umfänglichkeit der Eingaben, die gemacht werden müssen. Das kostet mindestens zwei Arbeitstage.“

Vor allem kleinere Firmen sind oft überfordert

Lars Henning Döhler, Rechts­referent der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwestfalen, sieht die großen Unternehmen und die Mittelständler tendenziell gut – und sicher – aufgestellt. „Sie haben gute Berater, auch intern“, sagt er und verweist etwa auch auf sechs Infoveranstaltungen mit 1200 Teilnehmern, die die IHK zur Einführung der DSGVO angeboten hatte. Aber: „Je kleiner das Unternehmen, je weniger wird umgesetzt. Denn der Datenschutz dient nicht unmittelbar der Wertschöpfung“, so Döhler. Insbesondere kleinere Firmen seien überfordert.

In der Vergangenheit habe es schon nicht viele qualifizierte Dienstleister in Sachen Internet gegeben. „Die großen Gewinner des Datenschutzes sind die Berater. Sie sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Vielfach sind es aber Leute, die keine Erfahrung mit dem Datenschutz haben.“ Er nennt ein Beispiel: Datenschutzerklärungen per Generator erstellt. „Das geht nicht systematisiert, das muss individuell sein.“