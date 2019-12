Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). „Wir sind zufrieden“, sagte Unternehmer Christoph Hörmann, ganz ostwestfälisches Understatement, am Freitag zur Bilanz des auslaufenden Geschäftsjahres 2019. Grundsätzlich sei das Jahr gut verlaufen, sagte er bei der Jubilarehrung am Freitagmittag am Firmensitz in Amshausen.