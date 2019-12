„Bis vor sieben Jahren waren wir noch aktiv. Nun treffen wir uns als Stammtisch“, erklärte Vorsitzender Jochen Drewitz, laut dem sich der ausschließlich aus Brockhagener Männern bestehende Verein am 11. Dezember 1969 in der damals noch existierenden Gaststätte „Zur Horst“ gegründet hat.

„Tante Lina“ gab ihnen den Namen

Zu ihrem kuriosen Namen „Einen noch“ seien sie wenig später in der Gaststätte Wolkenstein gekommen, als „Tante Lina“ aus einem Scherz heraus den Vorschlag machte. „Einen noch“ war geboren und kegelte noch 20 Jahre in Brockhagen, bevor der Club seine alle zwei Wochen stattfindenden Treffen in die Klosterpforte nach Marienfeld verlegte. Dort treffen sie sich auch heute noch, um zu knobeln und sich über Gott und die Welt auszutauschen. Das Jubiläum begingen die Herren nun allerdings im Künsebecker Landhotel Jäckel, wo sie gemeinsam in Erinnerungen schwelgten.

Weinfest in Boppard ist längst Pflicht

„Unsere Ausflüge an Rhein und Mosel waren immer toll. Zum 30-jährigen waren wir auf Norderney und seit zehn Jahren geht es nun immer nach Boppard zum Weinfest“, sagte Jochen Drewitz, als einer von zahlreichen Gründungsmitgliedern, die heute immer noch dabei sind. Lediglich Horst Poggenpohl ist leider verstorben.

Übrigens stand laut dem Mitgliedern immer der Spaß im Vordergrund. „Einmal haben wir in Münster aber auch einen Pokal geholt“ erinnerte sich Bernd Guse.