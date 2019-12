Von Margit Brand

Steinhagen (WB). Wie selbstverständlich das Internet im Alltag geworden ist, das hat die großflächige Störung vor Augen geführt, die weite Teile Steinhagens am Wochenende unfreiwillig offline gesetzt hat. Voraussichtlich bis Sonntagabend dauern die Reparaturarbeiten der Telekom-Techniker an, die sich aufwändiger gestalteten als zunächst vermutetet.

Bei einer Bohrung für Gesteinsproben, so berichtete ein Telekom-Sprecherin am Sonntag, wurde Freitagnachmittag ein Glasfaserkabel schwer getroffen. Zunächst war von Vermessungsarbeiten die Rede gewesen, die den Blackout in vielen Telefon- und Internetleitungen verursacht haben sollten. Entsprechend sah sich Gabriele Meyer, ortsansässige Vermessungsingenieurin, zu unrecht mit dem Schaden in Verbindung gebracht. „Für den Schaden bin ich nicht verantwortlich”, stellte sie gegenüber dem WB klar.

Verursacher hat sich direkt gemeldet

Der Verursacher, den die Telekom nicht näher benennt, habe sich nach dem Fauxpas mit Folgen umgehend gemeldet. Bereits Freitag rückten Mitarbeiter an, Samstag wurde an der Bahnhofstraße weitergearbeitet – und dann auch noch am Sonntag, weil bis morgens erst 24 von 84 Verbindungsstränge wieder eingespleißt, also verbunden, waren. „An anderer Stelle sind außerdem noch Tiefbauarbeiten notwendig. Das Wetter hat die Arbeiten nicht gerade begünstigt”, so die Sprecherin.

Und so ploppte auf Bildschirmen immer wieder die Nachrichtung „keine Verbindung zum Server” auf, Telefone blieben tot, selbst das Surfen und Telefonieren über Mobilfunknetze funktionierte teilweise nur schleppend. Wer mit wenig Bargeld aufgebrochen war, seinen Wochenendeinkauf zu erledigen, musste zum Beispiel im Markant-Markt feststellen, dass hier EC-Kartenzahlung nicht möglich war. Kleiner Trost: Der Sparkassen-Automat im Dorf spuckte Bares aus; im Markt selbst funktionierte an der Volksbank-Station auch das nicht.