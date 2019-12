Von Männerchor und Kammerchor bleibt Belcanto: Leiter Michael Lehmann vereinte daher in der Dorfkirche die Gruppen der männlichen und weiblichen Sänger zu einem rundum gelungenen, ausgewogenen Klangkörper. Foto: Eische Loose

Von Eische Loose

Steinhagen (WB). Noch einmal einkehren und in sich gehen – dazu dient das Weihnachtskonzert mit den Belcanto-Chören am dritten Advent in der Dorfkirche. Zusätzlich verschönert wurde es diesmal durch den Mezzosopran von Inka Noack; und mit dem Mitsing-Abschluss konnte jeder ein Stück mit nach Hause nehmen.