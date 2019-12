Von Volker Hagemann

Er lebt an der Ebbesloher Straße auf dem Ströhen und ist genervt: Seit Freitag sind seine Anschlüsse ohne Funktion. Denn wie berichtet, war bei Gesteinsbohrungen am Freitagnachmittag, 13. Dezember, ein Glasfaserkabel der Telekom getroffen und so stark beschädigt worden, dass in weiten Teilen Steinhagens Internet und Telefonie lahm gelegt waren.

Tagelang wurde Dieter Beckmann daraufhin von der Telekom am Handy vertröstet: „Nachdem der Großteil Steinhagens Sonntagabend wieder ‚am Netz‘ war, teilte die Störungsstelle der Telekom mir dagegen mit, ich müsse bis Donnerstag, 19. Dezember, warten. Immerhin hat mir die Telekom 10 MB Datenvolumen für mein Handy geschenkt und eine Rufumleitung eingerichtet.“ Nervig sei die Situation dennoch: „Ich nutze Homebanking. Jetzt muss ich erst zur Bank fahren.“

Telekom spricht von weiterem Fehler und schickt Techniker

Am Mittwoch gegen 17 Uhr bekam er eine Sms aufs Handy – mit dem skurrilen Hinweis, an eben diesem Mittwoch komme morgens (!) ab 8 Uhr ein Techniker. Auf Beckmanns verwunderte Rückmeldung wurde der Termin dann auf Freitag gelegt. Die Telekom erklärt auf Anfrage: „Wir hatten im Nachgang zur Störung am Wochenende noch einige Anschlüsse, bei denen ein weiterer Fehler aufgetreten ist. Wir werden nun versuchen, diesen näher einzugrenzen und schnellstmöglich zu beheben.“