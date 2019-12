Der Mann war gegen 16.10 Uhr in seinem Mercedes in Richtung Ortskern unterwegs, als er nach Auskunft der Polizei in den Gegenverkehr geriet. Als Grund gab er an, von der tiefstehenden Sonne geblendet worden zu sein. Mehrere Autofahrer konnten ihm noch ausweichen, wie die Polizei mitteilte. Doch dann kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Toyota eines 53-jährigen Bielefelders.

Bei der Kollision zog sich der 85-Jährige leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Untersuchung wurde er ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden an den beiden Autos beziffert die Polizei auf etwa 9000 Euro.

Direkt hinter dem Toyota waren Mitarbeiter des Steinhagener Bauhofs auf dem Heimweg. Sie räumten die Unfallstelle gleich auf. Der Verkehr wurde an den kollidierten Fahrzeugen vorbeigeleitet, es kam zu kürzeren Staus