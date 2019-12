Rundgang über die Baustelle: Sabine Weitzel, Leiterin des Matthias-Claudius-Hauses, zeigt den Bereich im Erdgeschoss, in dem künftig bis zu 14 Besucher der neuen Tagespflege ihre Mahlzeiten einnehmen werden. Foto: Volker Hagemann

Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Fast könnte man meinen, das Matthias-Claudius-Haus (MCH) habe die gesetzlich vorgeschriebene Einzelzimmerquote schon erreicht. „Denn momentan, in der Zeit des Umbaus, leben die derzeit 98 Bewohner fast alle in Einzelzimmern“, berichtet MCH-Leiterin Sabine Weitzel. Doch das sei vorübergehend eben in erster Linie den Erfordernissen der Baumaßnahmen geschuldet.