Steinhagen (WB/anb). Kerzen, Rosen, ein Gesteck, Engelsfiguren: An der Unfallstelle an der Isselhorster Straße, wo am Dienstagmorgen eine 23-jährige Brockhagenerin bei einem Verkehrsunfall starb (WB von Mittwoch) , haben viele ihre Trauer und ihr Mitgefühl zum Ausdruck gebracht. Der Tod der jungen Mutter berührt die Menschen in Steinhagen und Umgebung sehr, die Anteilnahme ist groß.