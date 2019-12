Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Was waren die wichtigsten Ereignisse 2019 für Sie?

Klaus Besser: Die Hochzeit meiner Tochter. Das war ein einmaliges Erlebnis, meine Tochter unter den Klängen der Orgel in die Dorfkirche führen zu dürfen, in der ich selbst getauft und konfirmiert worden bin. Das war schon ein ganz besonderes Ereignis.

Aber es gab ja sicherlich auch beruflich so einiges. Was mir spontan einfällt, ist die Reise mit Bundespräsident Steinmeier nach Fivizzano.

Besser: Das ist natürlich auch ein einmaliges Ereignis des Jahres 2019. Das hätte ich mir Anfang des Jahres auch nicht träumen lassen, dass ich da mitfliegen und diese Gedenkveranstaltung in Fivizzano miterleben durfte.

Was haben Sie denn aus diesem Ereignis für sich mitgenommen?

Besser: Dass die Erinnerungskultur ganz wichtig ist und dass es kein Vergessen geben darf. Der Bundespräsident hat sehr deutlich gemacht: Es darf keinen Schlussstrich geben. Dass was manche immer wieder sagen, dass es auch mal ein Ende haben muss, das darf nicht passieren. Das sind wir den Hinterblieben schuldig, und das sind wir auch der Gestaltung der Zukunft für ein demokratisches freies Europa schuldig. Das fand ich die zentrale Botschaft, die ich auch für mich noch einmal mitgenommen habe und die mich motiviert, weiter für Frieden und Freiheit in Europa und für unsere Freundschaften, die wir mit vielen europäischen Kommunen haben, einzutreten.

Da ist ja auch einiges passiert im Laufe des Jahres, zuletzt der Freundschaftsvertrag mit Rujiena in Lettland. Aber auch aus der Gedenkveranstaltung in Fivizzano ist ja konkret etwas gefolgt: die Zusammenarbeit der Jugend und der Jugendaustausch.

Besser: Genau. Daran arbeiten wir schon. Es ist geplant, dass nächstes Jahr Ende September wieder Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums nach Fivizzano fahren. Anfang September werden Jugendliche aus Fivizzano in Steinhagen sein, die Grupo Storico. Wir werden versuchen, auch da eine Begegnung herzustellen und das, was der Bundespräsident angekündigt hat, die Jugend Europas zusammenzubringen, auch vor Ort in der Praxis umzusetzen.

Jetzt mal von der großen europäischen Ebene auf die lokale. Welche Pflöcke sind dieses Jahr eingeschlagen worden? Wo gab es Fortschritte?

Besser: Die Ortskernsanierung geht der Vollendung entgegen. Was wir vor zehn Jahren angefangen haben, was der Rat vor acht Jahren sehr einvernehmlich beschlossen hat, wird innerhalb von zehn Jahren vollendet werden. Im Frühjahr folgt der nächste Schritt, der Lückenschluss sozusagen zwischen Marktplatz und Kirchplatz mit der Neugestaltung der Straße Am Markt und des Fivizzanoplatzes. Wir sind auch in Verhandlungen mit der Evangelischen Kirchengemeinde weitergekommen, was den Erhalt und die Umgestaltung des Alten Friedhofs betrifft. Auch die Neugestaltung der Straße Am Pulverbach und die Umgestaltung des ZOB zur Mobilitätsstation werden folgen – all das sind wichtige Bausteine. Und natürlich die Diskussion um die Grundschule Brockhagen, wo wir eigentlich in diesem Jahr mit dem Mensaanbau beginnen wollten und jetzt die Diskussion Richtung Neubau führt. Das ist ein spannendes Thema, das aus dem Jahr 2019 in das Jahr 2020 hineingeht.

Was in den Haushaltsreden in der letzten Ratssitzung sehr deutlich war, das war die Kritik von CDU und FDP an der Wirtschaftsförderung. Gewerbeflächen sind über Jahre hinaus nicht verfügbar. Er wird beklagt, dass falsche Signale gesetzt worden sind und dass Impulse fehlen. Wie gehen Sie damit um?

Besser: Eigentlich müsste man Druck auf die Landesplanungsbehörde ausüben. Es kann nicht sein, dass der Gebietsentwicklungsplan jetzt noch vier, fünf Jahre in der Bearbeitung ist und bis dahin die Entwicklung der Kommunen gelähmt wird. Es müsste möglich sein, unabhängig von der generellen Fortschreibung Flächen, die verfügbar sind, zu entwickeln. Daran hängt im Moment die Fläche Detert. Also klare Forderung des Bürgermeisters: Die Landesplanung, sprich: die Bezirksregierung, müsste flexibler sein und es Kommunen ermöglichen, ihre Flächen zu entwickeln, wenn sie die schon gekauft haben.

Müsste man da auch noch einmal eine Resolution starten oder ähnliches? Das wird ja auch nur gehen, wenn man Druck ausübt.

Besser: Ja, natürlich. Da muss man alle Wege nutzen sowohl politisch als auch verwaltungsseitig. Ich werde das mit der neuen Regierungspräsidentin bei ihrem Antrittsbesuch in Steinhagen auch erörtern, weil das aus meiner Sicht nicht nur die Entwicklung in Steinhagen lähmt, sondern in ganz Ostwestfalen-Lippe.

Was sind weitere Ziele für 2020?

Besser: Endlich die Entwicklung von Wohnbauflächen. Die Gemeinde hat ja in großem Stil Flächen gekauft: an der Swinemünder Straße, an der Pfirsichstraße, in Amshausen, in Brockhagen. Und wir sind in mehrjährigen sehr zähen Planverfahren. Das kann nicht sein. Andererseits suchen Menschen dringend Wohnraum, wollen Häuser bauen, wollen Familien gründen und wir kommen mit dem Planungsvorhaben nicht weiter. Das ist ein Ziel, bis zur Wahl noch einige Bebauungspläne rechtskräftig zu kriegen und den Menschen da eine Perspektive zu eröffnen.

Was mir 2019 aufgefallen ist, ist das zunehmende Bürgerinteresse. Bürger mischen sich vermehrt ein. Es gibt das Aktionsbündnis Amshausen und daraus folgend weitere. Wie ist das für das politische Miteinander in der Gemeinde zu bewerten? Fördert das die politische Streitkultur oder weckt das falsche Erwartungen, dass der Bürger alles durchsetzen kann?

Besser: Erst einmal freue ich mich darüber, dass sich viele Bürger beteiligen. Das sind nicht nur die Amshausener. Das sind auch der Antrag der Unterstufenschüler des Gymnasiums für ihren Schulhof und viele andere Bürgeranträge sowie viele Anregungen in den Ausschüssen und im persönlichen Gespräch. Ich sehe das auch so, dass das Bürgerinteresse stärker geworden ist. Ich hoffe, dass es 2020 im Wahljahr noch weiter zunehmen wird. Das ist natürlich eine Herausforderung. Aber das ist in der Demokratie so. Man muss solche Diskussionen pflegen. Was einige vielleicht überschätzen, ist, dass man individuelle Interessen berücksichtigen kann. Das kann man natürlich nicht. Bei vielen Punkten gibt es eine Gesamtabwägung. Da muss ich öffentliches Interesse oder Interesse von vielleicht auch einer sozial benachteiligten Gruppe in den Vordergrund stellen, einzelne Interessen oder Interessen bestimmter Gruppen treten zurück. Es ist ein demokratischer Prozess, einen Kompromiss zu finden.

Wie geht es nächstes Jahr weiter? Es wird sich auch politisch einiges tun. Einerseits gehen langjährige Mitspieler, andererseits kommen neue. Was erwarten Sie?

Besser: Der Rat steht sicherlich vor einem Generationenwechsel. Das zeichnet sich ab. Ich habe aber auch von einigen Bürgerinnen und Bürgern gehört, dass der Rat einen etwas überalterten Eindruck macht. Der Generationenwechsel ist gut. So können neue kreative Ideen eingebracht werden, Dinge auch noch mal ausprobiert werden, bei denen jetzt gesagt wird: Das haben wir schon dreimal diskutiert, das wird sowieso nichts. Ich bin gespannt und glaube, dass es für die Gemeinde gut ist, wenn junge Leute in den Rat einziehen.

Bei Ihnen persönlich steht auch noch die Entscheidung oder zumindest Verkündung an, ob Sie wieder antreten. Halten Sie daran fest: Ostern und eher nicht?

Besser: Daran halte ich nach wie vor fest. Da mag jeder seine eigene Strategie haben, meine ist immer gewesen, dass ich das sechs Monate vor dem Wahltermin bekannt gegeben habe. Es ist wie beim Sport: Ich halte nichts vom Frühstart, man darf aber auch nicht zu spät kommen. Der erste Aufschlag muss sitzen.

Wie klingt das Jahr bei Ihnen aus? Wie feiern sie Weihnachten?

Besser: Wie immer. Im Kreise der Familie. Heiligabend mit meiner Frau, am ersten Weihnachtstag mit den Kindern. Auch mit dem immer traditionellen Essen und den üblichen Gebräuchen, wie bei vielen Familien in Deutschland.