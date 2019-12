Der Literarische Advent hat erneut fast 1400 Zuhörerinnen und Zuhörer bei insgesamt 19 Veranstaltungen erfreut. „Das ist die gleiche Zahl an Teilnehmern wie im Vorjahr“, sagte Kulturbeauftragte Petra Holländer. Gemeinsam mit Gemeindebibliothekarin Manuela Heinig zog sie eine positive Bilanz.

Die „Top Drei“ der bestbesuchten Veranstaltungen waren 1. Lesung und Musik in der Dorfkirche (130 Besucher), 2. die Lesung von Bürgermeister Klaus Besser im Ratssaal (115) und 3. der Auftritt der Märchenerzählerin und Harfenspielerin Michaela Brinkmeier in der Gemeindebibliothek (100). Zahlreiche weitere Termine erfreuten sich eines so großen Interesses, dass der Raum kaum ausreichte – beispielsweise die Lesung in der Buchhandlung Lechtermann.

Konzept soll bleiben wie es ist

„Wir sind manches Mal an unsere Grenzen gestoßen“, sagten die beiden Organisatorinnen. Am Konzept der wechselnden Orte wollen sie dennoch festhalten. Das macht schließlich den Charme der Reihe aus. Auch Voranmeldungen soll es nicht geben, denn das Unverbindliche und Spontane gehört ebenfalls dazu.

Ebenso wie die zahlreichen „Stammkunden“ unter den Vorlesern, zu denen inzwischen auch die beiden Steinhagener Bezirksdienstbeamten gehören. Und Manuela Heinig fände es schön, wenn auch Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums weiter dabei wären. Deren Premiere in diesem Jahr gehört für sie zu außergewöhnlichsten Veranstaltungen: „Zumal sie ihre Texte selbst geschrieben haben.“

Ganz traditionelle Weihnacht gab es beim Finale zu erleben. Die Heimatvereinsmitglieder lasen etwa von „Unvergessenen Weihnachten“ in einer Zeit wirtschaftlicher Not, Astrid Lindgrens Klassiker „Pelle zieht aus“ und die „Plattduitske Wiehnacht“. Bei den Liedern wie „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ waren alle zum Mitsingen aufgefordert.