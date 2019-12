Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Da steht er: Gerade gewachsen, 4,50 Meter hoch, mit Strohsternen dezent geschmückt und mit – elektrischen – Lichtern versehen. Und mancher Gottesdienstbesucher in der Steinhagener Dorfkirche wird an diesem Heiligabend und an den Weihnachtstagen sicherlich denken: „Was für ein schöner Baum!“ Und ein besonderer dazu: Denn diese Nordmanntanne kommt aus Pfarrers Garten.

19 Jahre lang durfte sie wachsen

Aus dem von Heinz-Jürgen Luckau, um genau zu sein. Dort, an der Egbertstraße in Steinhagen, ist sie 19 Jahre lang gewachsen, ist sogar einmal ein paar Meter umgezogen, als die Luckaus einen Gartenteich anlegen ließen. Das hat ihr nicht geschadet. Alle bewundern ihren geraden Wuchs, und Heinz-Jürgen und Anne ­Luckau geht es schwer ab, sich von ihr zu trennen. „Aber es hilft nichts. Sie ist einfach zu groß geworden“, sagt der Pfarrer im Ruhestand. Und er scherzt: „Der Pfarrer bringt seine eigene Tanne mit.“

Denn Heinz-Jürgen Luckau darf in diesem Jahr noch einmal die Christmette halten. Es ist ein Jubiläum: Vor 40 Jahren hat er diesen späten Heiligabend-Gottesdienst, der um 23 Uhr beginnt, in Steinhagen eingeführt – um einen Ausgleich zu den lebendigen, quirligen und lauten Nachmittagsgottesdiensten mit den Kindern zu schaffen. Die Christmette wurde immer gut angenommen.

„Ich freue mich darauf, denn die Atmosphäre ist immer eine ganz besondere“, sagt er zum Jubiläumsgottesdienst. Man könne eine Stecknadel fallen hören, so andächtig sei die Stille in der vollbesetzten Kirche. Gebrochen wird sie von den schönen Weihnachtschorälen der Kantorei und natürlich von der Predigt.

Heinz-Jürgen Luckau will diesmal über den Vers „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden“ aus dem Lukas-Evangelium sprechen. Angesichts der Gewalt, vor allem aber der Respektlosigkeit, die ihm täglich in den Nachrichten begegnet, sagt er: „Wo der Glaube an Gott verloren geht, ist auch kein Frieden mehr.“

Doch zurück zur Tanne. Was hat sie eigentlich mit Weihnachten zu tun? Zum einen ist Grün die Farbe des Wachstums, der Hoffnung der Erneuerung. Und so stehen Tannen seit dem 16. Jahrhundert, wie Luckau weiß, auch in Kirchen: die erste 1527 in Stockstadt am Main, 1539 zog der erste Weihnachtsbaum ins Straßburger Münster ein. Doch in die kleineren Kirchen kamen die Tannen erst im Verlauf des 18. Jahrhunderts – und in die Wohnstuben erst mit der Etablierung des Bürgertums in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Aus Sicherheitsgründen gibt’s keine Wachskerzen mehr am Baum

Am Donnerstagmittag fällen Hausmeister Andreas Christiansen und „Bufdi“ Marc Meyer zu Hücker die sieben Meter große Tanne in Luckaus Garten. Auf 4,50 Meter müssen sie sie kürzen, damit sie in den Altarraum passt. Am Sonntagnachmittag hat Ilka Klingbeil Premiere: Unterstützt von Ehemann Eckhard schmückt die Küsterin, die seit Juni im Amt ist, den Baum mit den traditionellen Strohsternen und mit Lichtern. Das sind, wie bereits im vergangenen Jahr, elektrische. Die Tradition der echten Wachskerzen am Baum, aufrechterhalten vom Vorgänger Horst Bartelniewöhner – sie ist in Steinhagen zu Ende. Die 100 Lichter, die jetzt an der Tanne blitzen, werden per Fernsteuerung angezündet und ausgemacht – sicherer ist das allemal.

Auch der Weihnachtsbaum im Johannes-Busch-Haus ist gestiftet: von einem Amshausener.