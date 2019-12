Von Eische Loose

Das Kulturwerk-Jahr endet stets mit einem Kindermärchen. In diesem Jahr sind es die lustigen Geschichten von Sven Nordqvist. Mit der Burghofbühne Dinslaken hat sich das kleinste Landestheater Nordrhein-Westfalens liebevoll der lustigsten Abenteuer angenommen. So erfahren die etwa 350 Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten und ihre Kinder zunächst einmal, wie klein der freche Kater einmal war. Denn Pettersson sucht die Kiste, in der Findus (gespielt von Maren Kraus) einst bei ihm abgeliefert wurde.

Hahn Caruso ist nervtötend laut

Doch diese harmonischen Zeiten sind längst vorbei. So fällt Findus beim Anblick seiner Kiste nichts Besseres ein, als auf seinen Geburtstag zu pochen – den dritten in diesem Jahr. Damit beginnt der Spaß. Denn natürlich kann man Geburtstag nur mit einer Pfannkuchentorte feiern. Also muss Pettersson (Malte Sachtleben) ran, Eier finden, Mehl holen und gleichzeitig noch die vielen Kleinigkeiten auf dem Hof besorgen. So stößt Hahn Caruso vom Nachbarbauern Gustavsson (beide Philip Pelzer) dazu. Der begeistert zwar das vornehmste Huhn Prillan (Laura Götz), kräht aber bei jeder Gelegenheit nervtötend laut.

Daran scheitern zunächst alle, sowohl mit Gesangswettbewerb als auch mit festgelegten Krähzeiten. Erst seine Küken bringen den Angeber zur Räson.

Gerade die Kinder kennen Pettersson und Findus richtig gut

In einfachen, aber überzeugenden Kostümen spielen die Szenen dabei im Hof vor der Hütte von Pettersson. Gewaltiges Spektakel wird dabei die Nachtszene, in der das Pärchen einen Fuchs (Julia Kempf) vergraulen muss. In blau-schwarzer Nacht schwebt der Kater dabei als Geist über aller Köpfe hinweg. Dabei vertreibt er wohl den Fuchs, belehrt aber den schießwütigen Nachbarn. Denn auf dem schwedischen Hof passiert nicht immer alles so, wie es die Zuschauer gewohnt sind. Sie begleiten die ungewöhnlichen Späße und Erfindungen daher mit viel Lachen und dem ein oder anderen Kommentar. Denn gerade die Kinder kennen Pettersson und Findus richtig gut und fast auswendig.

Allein die gut gelaunten Lieder, die die Truppe in das Stück eingeflochten hat, sind ihnen neu, kommen aber prima an. So ist ihnen das einstündige Spektakel sogar ein wenig kurz. Doch der Applaus ist umso kräftiger.