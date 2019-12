Steinhagen-Brockhagen (WB/anb). 1700 Euro für den Tierschutz des Vereins Pet Crew: Dirk und Katja Meise und ihr Team vom Friseursalon „Hauptsache Meise“ in Brockhagen haben den ganzen Dezember über von jedem Kinderhaarschnitt je zwei Euro in der Spendenbüchse gesammelt.

Und am Freitag war Axel Winkelmann, der in Bielefeld den nördlichsten Standort des bundesweit tätigen Vereins betreut, selbst vor Ort. Bei Bratwurst, Plätzchen und Co. stellte er den Brockhagenern die Arbeit des Vereins vor, der sich im Wesentlichen um Straßentiere in Rumänien kümmert. Unter anderem wird jeden Monat ein Transporter mit Hunden von dort nach Deutschland gebracht.

Auch die Spenden aus dem Bratwurstverkauf flossen mit in die Summe ein. Dirk und Katja Meise haben selbst einen Hund über Pet Crew aus Rumänien.