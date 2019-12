Was vom Jahreswechsel auf der Straße übrig bleibt: Ob man das Silvester-Feuerwerk mag oder nicht – Grundstückseigentümer müssen sich auf jeden Fall um die Beseitigung des Abfalls auf dem Gehweg und teils auch auf der Fahrbahn kümmern. Foto: dpa

Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Gehört es einfach als Tradition dazu, oder ist es eine viel zu hohe Belastung mit Luftschadstoffen und Bergen an zusätzlichem Restmüll? Die Meinungen zu Böllern, Raketen, Leuchtbatterien und Ähnlichem sind gespalten. Fest steht: Für den Kauf, das Abbrennen und die anschließende Entsorgung müssen einige Regeln beachtet werden. Darauf weist auch die Gemeinde Steinhagen hin.

Was binnen weniger Stunden in den Nachthimmel geschossen wird, summiert sich zu einer stattlichen Summe: 137 Millionen Euro haben die Deutschen allein im Jahr 2018 für Böller, Raketen und anderes Silvester-Feuerwerk ausgegeben, berichtet der Verband der pyrotechnischen Industrie. Dabei spricht sich laut einer Umfrage von t-online etwa die Hälfte der Befragten für ein komplettes Böller-Verbot aus. Für dicht besiedelte Regionen sind sogar etwa zwei Drittel für ein solches Verbot.

Verkauf nur an drei Tagen erlaubt

Offiziell darf Silvester-Feuerwerk in diesem Jahr nur vom 28. bis zum 31. Dezember verkauft werden. Aus diesem Anlass veranstaltet auch der Steinhagener Hagebau-Markt jedes Jahr ein Vorführ- und Verkaufs-Feuerwerk auf seinem Parkplatz, diesmal am Samstag, 28. Dezember. Es beginnt um 17 Uhr und soll 30 bis 45 Minuten dauern. Verfolgt man die Reaktionen in den sozialen Netzwerken, ist das zwar äußerst umstritten; vor allem werden der Krach auch für Tiere und die Schadstoffbelastung von Feuerwerk generell kritisiert.

Andererseits seien bislang immerhin stets 100 bis 200 Interessierte zu diesem Vorführ-Feuerwerk gekommen, berichtet die Marktleitung des Hagebau in Steinhagen. Erstmals wolle man dieses Jahr auch „geräuscharmes Feuerwerk“ anbieten, das statt Böllerei vor allem auf optische Effekte setzt.

Nicht nur der Verkauf, auch das Abbrennen ist gesetzlich geregelt, wie Anke Ulonska von der Abfallberatung der Gemeinde Steinhagen betont: „Feuerwerk der Kategorien 1 und 2 darf nur am 31. Dezember und am 1. Januar abgebrannt werden.“ Unter die Kategorie 1 fällt Kleinstfeuerwerk wie beispielsweise Tischfeuerwerk, zur Kategorie 2 zählen unter anderem Silvesterraketen, Böller, Fontänen und Römische Lichter – die wiederum nicht an unter 18-Jährige verkauft werden dürfen.

Gehweg und teils auch die Straße vom Müll befreien

Ob man für oder gegen Silvester-Feuerwerk ist – auf die Grundstückseigentümer wartet anschließend Arbeit. Denn auch die Reinigungspflicht von Gehwegen und Straßen ist in Steinhagen klar geregelt: in der Straßenreinigungssatzung. „Grenzt ein Grundstück an die Straße, ist der Eigentümer verpflichtet, Gehweg und Fahrbahn – die Fahrbahn bis zur Mitte – zu reinigen“, erklärt Anke Ulonska. „Bei Straßen, die überwiegend dem überörtlichen Verkehr dienen, müssen die Gehwege gereinigt werden, die Straße wird dann von der Gemeinde gereinigt.“

Beachten sollte man außerdem die korrekte Entsorgung von nicht verwendeten Böllern und Raketen: „Pyrotechnik fällt unter die Entsorgung von Sprengstoff. Am besten ordentlich wässern und im Restmüll entsorgen“, empfiehlt die Abfallberaterin.