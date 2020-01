Ein Krankenhaus in der im See Nokoué gelegenen Ortschaft Sô-Tchanhoue: Zwei Franziskanerschwestern bauen das Zentrum wieder auf – angesichts hoher Mütter- und Kindersterblichkeit und mehrstündigen Reisen ins nächste Krankenhaus eine Notwendigkeit. Foto: Bürgerkomitee

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Die Situation im Krankenhaus Saint Joseph in Sô-Tchanhoue auf dem Lac Nokoué werden die Mitglieder des Steinhagener Gemeinde-Bürgerkomitees für Entwicklungszusammenarbeit nicht so schnell vergessen: Vorsitzende Heike Kunter sprach in ihrem Bericht der Benin-Reise im vergangenen Winter sogar von erschreckenden Bildern. Inzwischen hat sie den Jahresbericht für 2019 fertig und erste Erfolge auch für das verfallende Krankenhaus zu vermelden, das die beiden Franziskanerschwestern Andrea Höltervennhoff und Dr. Solange Houinatou seit März 2018 nach 13 Jahren des Leerstands notdürftig wieder in Betrieb nehmen. Immerhin ist es einziges Medizinisches Zentrum für 120.000 Menschen der Region.