Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Richtig gute Vorsätze haben die Mitglieder des TuS Brockhagen – über das noch neue Jahr hinaus. Der TuS will als Anbau an die Brockhagener Sporthalle ein Vereinsheim errichten. Für Planung und Bau wollen die Mitglieder so viel Eigenleistung wie möglich einbringen.