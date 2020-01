Fußballer Alexander Kropp macht auch auf dem Eis eine gute Figur. Sein Team „Geizen nicht mit Weizen“ ist jetzt ebenfalls ins Finale eingezogen. Das steigt am Samstag, 25. Januar, auf der Eisbahn am „Graf Bernhard 1344“. Foto: Jens Horstmann

Von Jens Horstmann

Steinhagen (WB). Die ersten acht Teilnehmer für das Finale von „Steinhagen on Ice“ am „Graf Bernhard“ stehen fest. Was allerdings im ersten Halbfinale auch schnell klar wurde: Der sportliche Erfolg war für die 28 anwesenden Teams nur einer von vielen Gründen, die Eisbahn zu betreten.