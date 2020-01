Von Annemarie Bluhm-Weinhold

400 Menschen nahmen am Freitagmittag in der Brockhagener St. Georgskirche Abschied von dem stellvertretenden Bürgermeister, Ratsherrn, Vereinsvorsitzenden und natürlich Familienvater, der am vergangenen Sonntag überraschend im Alter von 75 Jahren gestorben war.

Unter den Trauergästen, die den Angehörigen um Ehefrau Elke Goldbecker ihre Anteilnahme ausdrückten, waren neben Nachbarn und Freunden unzählige langjährige Weggefährten aus der Politik, der Gemeindeverwaltung, vom Kreis, aus den Vereinen und Verbänden, in denen der Verstorbene aktiv war, sowie zahlreiche heimische Unternehmer und Steinhagener Persönlichkeiten. Denn auch das machte die Trauerfeier einmal mehr deutlich: Gerhard Goldbecker war ein Mann der Tat, ein zupackender Menschen, einer der Verantwortung übernahm und der die Menschen begeistern konnte. Einer, dem Familie wichtig war, der Geselligkeit schätze, der sich einsetzte für das Dorf – und zwar nicht nur für Brockhagen.

Gerhard Goldbecker hinterlässt große Lücken

Und damit wird auch deutlich: Gerhard Goldbecker hinterlässt große Lücken, denn sein Tod hat ihn mitten aus dem aktiven Leben gerissen. „Gerhard Goldbecker war gerne selbst an der Spitze der Bewegung. Nicht nur auf seiner BMW“, lobte Klaus Besser die Tatkraft Goldbeckers. „Jeder von uns hat Bilder vor Augen: von einem willensstarken, durchsetzungsfähigen, aber auch einfühlsamen Menschen“, so Besser. Ein Freund Europas, ein Lobbyist für die Landwirtschaft und ein Umweltschützer zugleich, ein geduldiger, kenntnisreicher Vermittler im komplexen und endlosen Prozess der Flurbereinigung: Gerhard Goldbecker war so vieles. Und: „Vor allem lag ihm das Leben im Dorf am Herzen“, sagte Pfarrer Dr. André Heinrich.

In der Predigt strich er als ein Wesensmerkmal Goldbeckers dessen Fähigkeit zu erzählen, zu erinnern, alte Zeiten und ihre Menschen aufleben zu lassen, heraus: „Er schwelgte aber nicht in Erzählungen, er kultivierte Erinnerung“, so Heinrich. Dafür setzte er sich ein – als Vorsitzender des Historischen Museums etwa und als stellvertretender Bürgermeister, der bei Geburtstagsbesuchen nicht nur Urkunde und Blumenstrauß mitbrachte, sondern auch die eine oder andere Geschichte. Auch der nächsten Generation versuchte er etwas von Brockhagen weiterzugeben.

Identifikationsfigur für die Gemeinde

Pfarrer Heinrich würdigte Gerhard Goldbecker damit als eine Identifikationsfigur für Brockhagen und für die ganze Gemeinde. Was im Großen, für den öffentlichen Raum galt, das galt auch für das private Umfeld: Gerhard Goldbecker war auch Mensch, der seine Familie gerne um sich hatte.

Bis zuletzt hat der tatkräftige Brockhagener die Fäden nicht aus der Hand gegeben. Auch nicht für seine eigene Trauerfeier. Wie Pfarrer Heinrich sagte, hat er vor seiner Operation seine Wünsche schriftlich festgehalten und selbst die Lieder bestimmt, die gesungen werden sollten.

Viele Trauergäste trugen sich in die Kondolenzbücher ein und gaben Gerhard Goldbecker das letzte Geleit: Ein langer Zug folgte hinter dem Sarg zum Friedhof.