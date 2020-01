Von Eische Loose

Steinhagen(WB). Wie gut, dass es diese vielen freiwilligen jungen Helfer gibt. Rund 60 Steinhagener Jugendliche haben am Wochenende bei der traditionellen Weihnachtsbaum-Sammelaktion für ihre Mitbürger in die Hände gespuckt. Und die dankbaren Steinhagener haben die schweißtreibende Arbeit mit Spenden in Höhe von insgesamt 7428 Euro für einen guten Zweck entlohnt.