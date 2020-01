Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Die Fleischerei Haskenhoff schließt die Essbar im Einkaufszentrum an der Bahnhofstraße. Diese Entscheidung hat Werner Haskenhoff am Montag mitgeteilt: „Es ist ein wunderbarer Standort. Aber der Aldi will sich vergrößern. Wir werden deshalb im April schließen.“

Unter einem Dach mit dem Discounter war Haskenhoff seit zwölf Jahren im Steinhagener Zentrum ansässig. Die an der Waldbadstraße seit Generationen beheimatete Fleischerei kombiniert im Laden an der Bahnhofstraße Gastronomie und das Angebot einer Fachfleischerei. Damit wird nun Schluss sein, weil die von Vermieter Lutz Heitland angeboten Räumlichkeiten der früheren Urologie-Praxis nach Haskenhoffs Ansicht für die Essbar ungeeignet sind. „Einige strategische Dinge sind nicht optimal“, benennt er zum Beispiel die Warenanlieferung und fehlenden Raum für eine Außengastronomie.

Werner Haskenhoff hatte für den Bau eines würfelartigen Baukörpers auf dem Parkplatz zwischen Aldi und Lidl plädiert – ähnlich konzipiert wie der Imbiss am Combi. „Aber das war nicht gewünscht vom Vermieter und auch nicht von Aldi und Lidl“, so Haskenhoff. Offenbar wären zu viele Parkplätze verloren gegangen, sagt er weiter.

Hauptstandort soll ausgebaut werden

Nun soll der Hauptstandort an der Waldbadstraße ausgebaut werden. Dafür wollen Haskenhoffs auch bauliche Veränderungen vornehmen. „Wir werden das Angebot erweitern etwa um Snacks und den Imbissbereich“, kündigt Werner Haskenhoff an und stellt für April schon Eröffnungstage mit Verlosung in Aussicht. Fünf bis sieben Beschäftigte in Teilzeit und Vollzeit sind in der Essbar tätig. Nach Lösungen für sie werde gesucht.

An der Waldbadstraße hatten Haskenhoffs einst 1988 mit der heißen Mittagstheke angefangen. Sowohl im als auch vor dem Laden sollen (weitere) Sitzplätze entstehen. Zudem werden die Öffnungszeiten ausgedehnt.

Ob es in Zukunft einen anderen Standort geben wird, lässt Werner Haskenhoff derzeit noch offen – ebenso wie er den Plan, einen Bringdienst für Ältere einzurichten, auf einen späteren Zeitpunkt verschiebt. „Alles auf einmal schaffen wir nicht.“

Noch nichts unterschrieben mit Aldi

Indes äußert Vermieter Lutz Heitland Unverständnis über die Schließungsankündigung: „Es ist noch nichts unterschrieben mit Aldi. Es gab nur Vorgespräche. Es kann auch sein, dass nicht neu gebaut wird und Haskenhoff gar nicht raus muss.“ Heitland betont: „Es ist schade. Ich verstehe es auch nicht.“ Seit längerem bereits sind seiner Auskunft nach sowohl Haskenhoff als auch Schreibwaren Leidinger der Alternativstandort in der früheren Praxis angeboten. Leidinger hat sein Einverständnis zum Umzug gegeben. „Ich hätte alles am neuen Standort geregelt und alles wieder eingebaut. Auf meine Kosten.“ Und Heitland bietet auch an, dass Werner Haskenhoff sein Konzept, die Essbar in einem singulären Gebäude zu errichten, auf dem Parkplatz am Netto an der Queller Straße verwirklichen könnte.

Kommentar

Dass die Essbar schließt, wird viele Steinhagener treffen. Denn der Mittagstisch ist beliebt, ein wichtiger Versorgungspunkt für die vielen älteren Menschen etwa im benachbarten Betreuten Wohnen, aber auch für viele Arbeitnehmer in der Mittagspause. Das Aus der Essbar hat auch soziale Auswirkungen. Zudem: Wieder ist ein Betrieb, der den Ortskern bereichert hat, weg. Gibt es denn für Haskenhoff keine Motivation weiterzumachen und für ein gutes Konzept wie die Essbar keine anderen Möglichkeit im Zentrum?Annemarie Bluhm-Weinhold