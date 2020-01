Gemeinsam mit Fiete, Julia, Frieda und Enno (vorne, von links) setzen Vertreter der Ev. Kirchengemeinde, Planer, Gartenbauer, Sponsoren, Nachbarn und weitere Beteiligte zum symbolischen ersten Spatenstich an – für den künftigen „Garten der Generationen“. Foto: Hagemann

Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Eine neue Sitzgruppe hinter dem Dietrich-Bonhoeffer-Haus (DBH) und der Blick von dort sind schon jetzt, im Januar, zu erahnen: Auf dem Rasen sind ihre Konturen schon einmal farbig markiert worden – passend zum ersten Spatenstich, zu dem am Montag zahlreiche Besucher kamen. Denn in dieser Woche wollen die Garten- und Landschaftsbauer loslegen mit den ersten Arbeiten für den künftigen „Garten der Generationen“.

Der soll auf dem mehr als 1000 Quadratmeter großen Areal hinter dem DBH entstehen. Wie berichtet, möchte die Evangelische Kirchengemeinde einen Treffpunkt schaffen, an dem Menschen jedes Alters zusammenkommen. Etwa die Gruppen, die sich auch in der angrenzenden Begegnungsstätte treffen, sowie Kinder und Jugendliche des CVJM. Sie alle sollen hier miteinander ins Gespräch kommen, verschiedenen Interessen nachgehen können: „Etwa in einem Atrium mit Tischen und Bänken unter Bäumen oder auf einem Schachspielfeld“, nannte Pfarrer Christhard Greiling Beispiele der Gestaltung. „Eine tolle Sache, heutzutage sitzt man ohnehin zu viel drinnen“, ergänzte Gemeindepädagogin Andrea Melzer.

Baukosten von 100.000 Euro

100.000 Euro Kosten sind veranschlagt. Dank der Diakonie, die Erträge der Glücksspirale nutzt, sind schon 60.000 Euro zusammengekommen. Zu weiteren Sponsoren gehören die Annette-Schlichte-Steinhäger-Stiftung, die Baumschule Upmann, die Gemeinde Steinhagen und ihre Kinder- und Jugend-Stiftung, die Ev. Helmut-Helling-Stiftung, das Familienzentrum sowie die Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Gütersloh. Weitere Spenden sind willkommen (Info unter kirche-steinhagen.de). Zudem wollen die Initiatoren viel Eigenleistung einbringen. „Als erstes tragen wir Teile des Bodens ab, um Strom- und Wasserleitungen verlegen zu können“, erklärte Gartenbauer Christian Eggert. Anschließend sollen die Terrasse, Federballfeld und Spielgeräte folgen. „Spielt das Wetter mit, wollen wir Ende März fertig sein“, plant Eggert.