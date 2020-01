Von Annemarie Bluhm-Weinhold

„Eine gute Entscheidung“, sagt Siegmund Berndt: „Man muss die Leute aufklären, was es gibt und welche Hilfen man in Anspruch nehmen kann. Auch im Alter muss man mit der Zeit gehen.“ Und das hieß für den 89-Jährigen: die Wohnung so umzugestalten, dass er und seine Ehefrau sie mit zunehmender körperlicher Einschränkung nutzen können. Das Ehepaar wandte sich zunächst an Pflegeberater Stefan Hellweg im Steinhagener Rathaus.

Als einzige Kommune im Kreis Gütersloh hat Steinhagen seit 2012 eine eigene Wohnraumberatung. Sonst gibt es die der AWO. „Von den ersten Überlegungen bis zur Bauabnahme begleiten ich solche Projekte“, so Hellweg. Etwa 70 Erst- und Folgeberatungen leistet er jährlich. An die 400 Haushalte hat er nach eigener Schätzung insgesamt seit 2012 besucht. Das beginnt mit einem ersten Ortstermin, bei dem sich Hellweg die örtlichen Gegebenheiten ansieht und grundsätzliche Aspekte zur Barrierefreiheit erklärt.

Barrierefreiheit ist ein Generalthema – auch für jüngere Menschen

„Barrierefreiheit ist ein Generalthema“, sagt er – auch für jüngere Menschen und für Bauträger und Architekten. Jeder, der baut oder umbaut, kann sich an ihn wenden. Stefan Hellweg hilft auch beim Ausfüllen der Formulare und bei der Beantragung von Fördermitteln. Er stellt den Kontakt zu Handwerkern her, prüft Zuschussmöglichkeiten und schreibt Statements für die Pflegekasse, die Umbaumaßnahmen unterstützt: 4000 Euro gibt es pro Person mit Pflegegrad.

„Das Angebot der Gemeinde ist kostenlos und unverbindlich. Niemand muss das umsetzen, was ich rate“, sagt er. Siegmund Berndt hat es getan. Und er hat auch mit den Handwerkern selbst verhandelt – mit den örtlichen. „Ich finde, man sollte am Ort bleiben. Das ist einfacher für Absprachen.“ Ganz wichtig: „Ich habe mir nicht nur ihre Gestaltungsvorschläge angehört, sondern auch Kostenvoranschläge machen lassen. Die Unterschiede waren immens. Die Angebote lagen zwischen 16.000 und 33.000 Euro.“ Siegmund Berndt hat den Handwerkern Fristen gesetzt: „Sie hatten drei Wochen Zeit. Das hat reibungslos geklappt.“ Nach Auskunft von Stefan Hellweg bieten Betrieb Badsanierungen als Generalunternehmen an.

Bodengleiche Dusche und mit Rollator nutzbares Waschbecken

Worauf sollte man beim Umbau des Badezimmers ganz konkret achten? Beim Ehepaar Berndt sind fünf Aspekte besonders zu nennen. 1. Die Tür: „Sie sollte eine Durchgangsbreite von mindestens 90 Zentimeter haben und damit rollstuhlgerecht sein. Ich empfehle zudem eine Schiebetür, damit auch jemand, der stürzt und direkt dahinter liegt, erreichbar ist, so Stefan Hellweg. 2. Die bodengleiche Dusche: „Das war bei uns mit dem Fußbodenniveau kein Problem. Es ist Estrich entfernt worden“, so Siegmund Berndt. 3. das unterfahrbare Waschbecken, 4. eine höhere Toilette, 5. Fußbodenheizung: Die früher übliche Heizkörpernische unter dem Fenster fällt damit weg. Zweites Heizelement für die schnelle Wärme ist der Handtuchwärmer an der Wand. „Sehr komfortabel“, so Siegmund Berndt.

Meist besteht der dringendste Umbaubedarf im Bad. Aber altersgerechtes Wohnen heißt mehr: das fängt mit einem frei zugänglichen und etwas höheren Bett an und hört mit Treppenlift oder Rampen vor der Haustür nicht auf. Umbaumaßnahmen sind durchaus nicht nur im Eigenheim, sondern ebenso in Mietwohnungen möglich: „Auch Mieter haben ein Recht darauf“, so Hellweg.

Stefan Hellweg ist im Rathaus unter 0 52 04/997-108 oder per E-Mail unter Stefan.Hellweg@steinhagen.de erreichbar.