Steinhagen (WB). Für Angela Düfelsiek aus Steinhagen und 23 weitere Landwirte aus Westfalen-Lippe endete jetzt der Lehrgang zur Agrar-Bürofachfrau. Am Mittwoch erhielten sie in Lippetal-Brockhausen ihre Zertifikate.

Cornelia Langreck, Vorsitzende des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes (WLLV), und weitere Vorsitzende der beteiligten Verbände überreichten den Absolventinnen ihre Zertifikate.

Fit in Wirtschafts-, Arbeits-, Steuer- und Sozialrecht

Seit September kamen die Teilnehmerinnen einmal wöchentlich ins Landwirtschaftszentrum Haus Düsse in Bad Sassendorf, um sich fit zu machen für die Büroarbeit im landwirtschaftlichen Betrieb. Sie erhielten praxisnahe Schulungen in der Büroorganisation und -kommunikation, Datenverarbeitung, Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht, Buchführung und Steuerrecht sowie zu Förderungs- und Verwaltungsaufgaben in der Landwirtschaft.

Ihre Kenntnisse setzen die 24 Absolventinnen in der Regel im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb um. Bei der immer umfangreicher werdenden Büroarbeit in der Landwirtschaft erledigen sie diese Aufgaben auch zunehmend für fremde Betriebe. Initiator des Projekts „Agrarbürofachfrau“ ist der WLLV. Die Durchführung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer NRW.