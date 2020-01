Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Ihre Lieblingssportarten stellen die Siebtklässler gerade im Englischunterricht vor – in Form einer Powerpoint-Präsentation. Im Klassenraum gegenüber „beamt“ sich der Jahrgang zehn in den Alltag von Paris und lernt französische Pronomen. Die Digitalisierung an der Steinhagener Realschule bringt viele Erleichterungen, auch wenn sie die Tafel nicht ganz ersetzt.