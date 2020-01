Georgios, Dominik, Hannah, Sophie und Lewin (von links) servieren in den Hafenkneipe typische Küsten-Spezialitäten. Foto: Malte Krammenschneider

Von Malte Krammenschneider

Steinhagen (WB). Eine kleine Taucherschule, eine urige Hafenkneipe, bunte Meeresbewohner und eine aufregende Schatzsuche im Küstensand: Zum Abschluss des diesjährigen KuLa-Projekts („Kunst am Laukshof“) konnten die Besucher der Steinhagener Grundschule Laukshof am Freitagnachmittag in die faszinierende Welt der untergegangenen Stadt Vineta eintauchen.