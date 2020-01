Wie die Polizei erst jetzt berichtet, ereignete sich der Unfall am vergangenen Mittwoch, 22. Januar. Demnach kam es gegen 8 Uhr auf der Osterfeldstraße in Steinhagen zum Zusammenstoß zwischen einem silbernen Pkw und einer 15-jährigen Radfahrerin aus Steinhagen. Der bislang unbekannte Fahrer wollte, aus Richtung Bielefelder Straße kommend, von der Osterfeldstraße aus links in die Reichenberger Straße einbiegen. Hierbei stieß er mit der Radfahrerin zusammen, die den Gehweg der Osterfeldstraße aus Richtung Bielefeld kommend befuhr und die Reichenberger Straße queren wollte.

Die junge Radfahrerin suchte anschließend selbst ein Krankenhaus auf

Die 15-Jährige stürzte. Trotzdem fuhr der Fahrer des silbernen Pkw sofort weiter, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Die junge Radfahrerin verletzte sich bei dem Sturz leicht und suchte anschließend selbst ein Krankenhaus auf.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Unfall machen kann, vor allem zu dem Fahrer des silbernen Pkw, melde sich bei der Polizei Gütersloh unter Telefon 0 52 41/8 69-0.