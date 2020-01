Vom 1. Februar an gilt im Schaeffler-Werk an der Gottlieb-Daimler-Straße wieder die reguläre Arbeitszeit. Foto: Volker Hagemann

Steinhagen (WB/vh). Immerhin ein Lichtblick ist bei Schaeffler erkennbar: Vom 1. Februar an ist die Kurzarbeit am Steinhagener Produktionsstandort beendet. Das teilte Betriebsrat Jörg Schütze am Dienstag auf WB-Anfrage mit. Demnach gilt für die etwa 420 Mitarbeiter, die im Werk an der Gottlieb-Daimler-Straße beschäftigt sind, von Samstag an wieder die reguläre Arbeitszeit.