Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). In Johannes Otto Lübkes Stimmung schlägt sich derzeit eine Mischung aus Erschrecken, Hoffnung und vorsichtigem Optimismus nieder. Erschrecken noch immer über die Sommer 2018 und 2019 mit ihrer viel zu lange anhaltenden Trockenheit, die auch dem Steinhagener Wald arg zugesetzt hat – das hat obendrein die Zahl der Schädlinge geradezu explodieren lassen. Dennoch verbreitet der Revierförster Optimismus und jede Menge Ehrgeiz, wenn er über die Zukunftsaussichten des heimischen Waldes spricht. Sein Konzept, auch für Gebiete in Steinhagen: Wiederaufforstung mit robusten Mischbeständen. Gerade erst in dieser Woche haben daher großflächige Pflanzungen in der Patthorst begonnen.