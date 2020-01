Steinhagen (WB/anb). Wer in Steinhagen reiten lernen will, der brauchte bisher ein eigenes Pferd. Oder eine Reitbeteiligung. Oder er musste voltigieren. Doch nun geht der PSV Steinhagen-Brockhagen-Hollen einen neuen Weg in Sachen Kinder- und Jugendförderung: Erstmals in der Vereinsgeschichte stehen Schulpferde zur Verfügung und damit jedem reitbegeisterten Kind in Steinhagen die Möglichkeit zum Unterricht offen. Dank Nadine Klapper.

Die Pferdewirtin ist Mitglied im Steinhagener Verein und bereits engagiert in der Mannschaftsreiterei. Sie findet: „Die Jugend muss auch an den Start.“ Und so hat sie sieben Pferde, die zuvor in Marienfeld standen und im Schulbetrieb gingen, nach Steinhagen gebracht. Dort sind sie in den Stall am Austmannshof eingezogen und werden für den Reitunterricht im benachbarten Reitsportzentrum eingesetzt.

PSV-Vorsitzender Michael Retzlaff und seine Stellvertreterin Celine Stammkötter freuen sich über die Kooperation. „Das ist für uns ein ganz neuer Schritt. Die Kinder- und Jugendarbeit fehlte bisher“, sagte er. „Es wäre schade, hier keinen Jugendunterricht anzubieten“, sagt Nadine Klapper. Das Reitsportzentrum biete ideale Möglichkeiten. Bereits an diesem Sonntag bei den Vereinsmeisterschaften haben die Kinder schon die Chance, erste Turniererfahrungen zu sammeln.

Dressur, Springen, Gelände – und das Pferd putzen

Die Reitschüler, die Nadine Klapper mitbringt ans Reitsportzentrum, stammen aus Steinhagen, Bielefeld, Ummeln, Brackwede und Halle. Weitere werden gerne aufgenommen. Ansprechpartnerin ist die Ausbilderin selbst unter 0175/4343757 oder der PSV. Reitunterricht heißt: Dressur und Springen – und damit Vielseitigkeit – lernen. Es wird draußen geritten oder bei schlechtem Wetter in der Halle. Es geht auch ins Gelände. Aber: Reiten heißt nicht, sich einfach aufs Pferd zu setzen. Die Kinder und Jugendlichen sollen auch den Umgang mit dem Tier lernen. Sie helfen beim Füttern und Stall fegen, sie lernen, wie man ein Pferd führt, wie man Sattel und Trense anlegt.

Nadine Klappers Schülerschar ist altersmäßig bunt gemischt: Die Jüngste ist vier, der Älteste ist 50. Mit den Kleinen gehe sie in Zweiergruppen viel ins Gelände, sagt sie: „Sie lernen erst einmal, wie man richtig sitzt.“ Die Größeren unterrichtet sie in Gruppen in Dressur und Springen. Darüber hinaus stehen Ausritte an.