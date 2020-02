Die Fassade des Hauses Vogt soll bleiben – so lautete eine Idee. Bürgermeister Klaus Besser, Moderatorin Ursula Mölders und Bauamtsleiter Stephan Walter weisen die Gruppe auf prägnante Punkte in Sichtachsen und Baustruktur hin. Foto: Bluhm-Weinhold

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). So häufig sind die meisten am alten Haus Brinkmann, am Haus Vogt und an der Schneiderei schon vorbeigegangen. Aber wann haben sie dabei jemals auf den übertünchten Sandsteinsockel des früheren Kaufhauses geachtet oder auf die hohe Kante der rückwärtigen Wand des Museums? Nie. Am Freitagnachmittag war das anders. Beim Ideenworkshop zur Gestaltung des Gebiets südlich des Fivizzanoplatzes schärfte ihnen Perus-Geschäftsführer Horst Neugebauer den Blick für Sichtachsen, die Figur von Gebäuden und die Frage nach einer baulichen Harmonie mit der Dorfkirche.