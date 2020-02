Steinhagen (WB/SKü). Bei einem spektakulären Alleinunfall auf der A33 ist am Sonntagmittag ein Porschefahrer verletzt worden. Sein Auto landete auf dem Dach.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 11.12 Uhr auf der A33 in Steinhagen in Höhe der Autobahnüberführung Bahnhofstraße, zwischen den Anschlussstellen Steinhagen und Halle-Künsebeck. Aus unbekannter Ursache geriet der Porschefahrer auf den Randstreifen der Autobahn. Hierbei verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er war in Fahrtrichtung Osnabrück unterwegs. Während des Unfallzeitpunktes regnete es.

Mehrere Leitpfosten wurden umgefahren und das Auto überschlug sich. Unmittelbar vor der Autobahnbrücke Bahnhofstraße in Steinhagen blieb der Porsche auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde bei dem Alleinunfall nach Polizeiangaben verletzt, war aber ansprechbar.

Nach erstem Augenschein dürfte der Porsche Totalschaden erlitten haben. Feuerwehr und Polizei führten den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Ein Abschleppunternehmen hat das Unfallfahrzeug kurz nach 12 Uhr abgefahren.