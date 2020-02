Steinhagen-Brockhagen (WB/vh). Zwischenbilanz für das Selbstbedienungszentrum der Banken in Brockhagen: Seit mittlerweile einem Jahr betreiben die Volksbank Bielefeld-Gütersloh und die Kreissparkasse Halle an der Harsewinkeler Straße 2 gemeinsam ein SB-Zentrum . Ein weiteres Jahr soll es in dieser Form bestehen bleiben; wie es danach in Brockhagen weitergehen könnte, dazu halten sich die beiden Geldinstitute derzeit noch bedeckt.