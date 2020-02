Erdarbeiten in großem Stil in der Patthorst: In der Verlängerung der Straße Schwarzes Feld ist der Bagger mit den Vorbereitungen für den Neubau der Masten beschäftigt. Foto: Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB/anb). Die Arbeiten zur Aufrüstung der Hochspannungsleitung zur Höchstspannungstrasse haben auch in Steinhagen begonnen. Seit einigen Tagen sind die Mitarbeiter des in Berlin ansässigen Unternehmens Europten an verschiedenen Stellen in der Gemeinde tätig. Wie mehrfach berichtet, baut Amprion die bestehende Stromtrasse, die heute 110 kV führt, auf 380 kV aus.