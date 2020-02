Von Eische Loose

Vorsitzender Klaus Landwehr hat sich dieses Spiel als Ablenkung ausgedacht. Denn der besonders Geehrte ist recht zurückhaltend; und das, obwohl Höcker 34 seiner 47 Lebensjahre zu den Kyffhäusern dazu gehört. Um seine Verdienste macht der Schriftführer keinerlei Aufhebens. Die Anerkennung des Kreisverbandsvorsitzenden Manfred Klack freute ihn dennoch. Dieser betonte die Rührigkeit des Vereins und dessen vermischte Altersstruktur zwischen neun und 89 Jahren.

Sieben Neuzugänge

Die Ehrungen passen in dieses Bild: Allen voran die für Ehrenvorsitzende Anne-Rose Warning, die seit 40 Jahren dabei ist. Doch auch und gerade Vanessa Gerdkamp, Karola Grote, Jürgen Linhorst, Sebastian Schulz, Horst Stromberg, Stefan Taplick und Robin Wiggers, die ihre Urkunde für 10-jährige Mitgliedschaft bekamen, seien ein gutes Zeichen, meinte Vorsitzender Landwehr. Erneut habe es sieben Neuzugänge gegeben, was die Zahl bei ebenso vielen Abgängen konstant bei 168 halte. 26 davon sind Jugendliche, was den Vorstand zuversichtlich nach vorn schauen lässt.

Dass sich nationalsozialistische Verbrechen wie Auschwitz nie wiederholen mögen, davon sprach Klaus Landwehr schon sehr ernst in seiner Begrüßung. Er betonte es erneut, als er den Ausflug dieses Jahres zum Kyffhäuser Denkmal am 16. Mai ankündigte. Das Engagement für die soziale Gemeinschaft vor Ort sei dem Verein sehr wichtig. Entsprechend wurden Silvio Feldmann, Svenja und Florian Tuxhorn als Dank für ihren Einsatz für das Dorfgemeinschaftsfest und den Tanz in den Mai mit einem silbernen Eichenblatt ausgezeichnet. Für zwölf Jahre Einsatz für die Jugend des Vereins erhielt zudem Uwe Wagemann die seltene „Ehrenlilie“.

Änderungen im Vorstand

Bei der Wahl wurde er jetzt als stellvertretender Vorsitzender bestätigt, ebenso Kassierer Wolfgang Tuxhorn. Zuvor hatte der ein goldenes Abzeichen als Fahnenträger erhalten. Auch die Frauen- und Sozialbeauftragte Brigitte Aschentrup und der zweite Beisitzer Christoph Elbracht erhielten erneut das Vertrauen. Der engagierte Schießwart Silvio Feldmann, wechselte ins Stellvertreteramt. Der Neue, Sven Noltenhans, darf außerdem auf einen zweiten Vize, Olaf Niederschabbehard, zählen.

Für sportliche Verdienste wurde Jens Brockmeier, Horst Stromberg, Uwe Wagemann und Nina Niederschabbehard bronzene Sportschützen-Verdienstabzeichen verliehen (weitere Ehrungen s. Kasten). Große Ereignisse werfen Schatten voraus: 2022 wird das 150-jährige Bestehen gefeiert.