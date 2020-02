Verkaufsoffene Sonntage als ein Lichtblick für manche Geschäfte? Steinhagens Einzelhändler sind da unterschiedlicher Meinung. Die so genannte Ordnungsbehördliche Verordnung ist am 13. Februar Thema im Ordnungs- und Umweltausschuss. Foto: Volker Hagemann

Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Welche Termine eignen sich in Steinhagen für verkaufsoffene Sonntage? Wie sehen das die Einzelhändler? Am Donnerstag, 13. Februar, wird das Thema im Ordnungs- und Umweltausschuss diskutiert.

Denn um flexibel zu bleiben und zugleich die Vorgaben des Ladenöffnungsgesetzes NRW zu erfüllen, hatte sich die Gemeindeverwaltung vor zwei Jahren dazu entschlossen, die bisherige Dauer-Rechtsverordnung über verkaufsoffene Sonntage durch eine neue Verordnung abzulösen, die nun jedes Jahr neu erlassen wird. An maximal acht nicht aufeinanderfolgenden Sonn- oder Feiertagen dürfen Verkaufsstellen demnach ab 13 Uhr bis zu fünf Stunden lang geöffnet sein.

Vier verkaufsoffene Sonntage sind für 2020 geplant

Für dieses Jahr schlägt die Verwaltung vor, zu folgenden Festen und Märkten einen verkaufsoffenen Sonntag im Ortskern auszuweisen: zum Köchemarkt (3. Mai), zum Fest „ParKulTour“ (21. Juni), zu Heidefest und Weinmarkt (6. September) sowie zum Steinhagener Weihnachtsmarkt (29. November). Da für eine Ladenöffnung eine „räumliche Nähe zur Veranstaltung“ gegeben sein muss, würden die Einkaufszentren in den Bereichen Mühlenstraße/Bahnhofstraße sowie Woer­dener Straße/Queller Straße nicht vom verkaufsoffenen Sonntag profitieren.

Die Kaufmannschaft schätzt die verkaufsoffenen Sonntage unterschiedlich ein: Buchhändlerin Susanne Lechtermann etwa, seit Jahrzehnten im Ort vertreten, verzeichnet an den Weihnachtsmarkt-Sonntagen „immer zahlreiche Besucher. Viele kommen sogar aus Bielefeld und loben das Park- und Serviceangebot hier im Ort. Die kommen dann durchaus auch später mal wieder“, hat sie beobachtet. Da sich die Köchemarkt-Besucher vornehmlich auf den Marktplatz beschränkten, will sie am 3. Mai aber nicht öffnen.

Kunden haben am Wochenende oft mehr Zeit und Muße

Grundsätzlich alle möglichen verkaufsoffenen Sonntage auch in Steinhagen zu nutzen, dafür plädiert Sandra Diedrigkeit von der Modeboutique „Wandelbar“: „Seit sechs Jahren sind wir inzwischen hier, und diese Sonntage werden sehr gut frequentiert. Die Leute haben einfach mehr Muße, und sie kaufen dann auch gerne in einer solchen Atmosphäre. Und sie kommen gerne wieder, darunter viele Kunden auch aus Bielefeld“, berichtet auch sie. Von den verkaufsoffenen Sonntagen bringe ihrem Geschäft das Heidefest den größten Zulauf.

Goldschmied Marc André Sonnenberg will wie schon 2019 vor­aussichtlich auch an den diesjährigen vier verkaufsoffenen Sonntagen teilnehmen. „Auch wenn man dadurch nicht einen spürbar höheren Umsatz hat – aber ich finde es wichtig, sein Geschäft zumindest präsentieren zu können, zu zeigen, was es in Steinhagen alles gibt. Die Leute bringen erfahrungsgemäß mehr Zeit mit, man kann sie in aller Ruhe beraten“, findet Sonnenberg.

Nicht nur Marktplatz in den Veranstaltungs-Mittelpunkt stellen

Anke Mennecke lobt vor allem den verkaufsoffenen Sonntag anlässlich des Weihnachtsmarktes. Ihre Parfümerie würde sie grundsätzlich auch gerne an weiteren Sonntagen öffnen, stellt aber auch klar: „Wenn andere Veranstaltungen fast ausschließlich auf dem Marktplatz stattfinden, haben wir nichts davon. Schön wären mehr Aktionen auf dem Kirchplatz.“