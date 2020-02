Von Volker Hagemann

Noch bis Ende Februar schnappt sich Margret Krullmann Mantel, Hut und Laterne und führt Gruppen als Nachtwächterin durch den Ortskern . Näheres erklärt sie unter 0 52 04/8 08 35.

Die Leberblümchen haben ihren eigenen (Blüten-)Kopf, „daher ist es schwer, vorauszusagen, wann ihre beste Blütezeit und damit unser botanischer Spaziergang ist“, erklärt Walter Thomas. „Je nach Witterung plane ich zwei Führungen ab Mitte März.“ Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich, Telefon 0 52 04/84 97.

Der Weg des Steinhagener Wassers

Woher Steinhagens Trinkwasser kommt, das ist Thema am Samstag, 28. März. „Unser Wasser“ heißt die Führung mit Herbert Mikoteit und Gemeindewerke-Geschäftsführer Stefan Lütgemeier. Um 14.30 Uhr geht’s im Bus und zu Fuß vom Café Hexenbrink zum Wasserwerk in der Patthorst und zum Hochbehälter im Teuto. Anmeldung: 0 52 04/32 28.

Weil der Brockhagener Nachrichtenbunker 2019 auf riesiges Interesse stieß, gibt’s Samstag, 4. April, 14 Uhr, noch eine Führung. Renate und Wilken Ordelheide erhalten Unterstützung von Rolf Schimanski – der arbeitete im Bunker. Anmeldung: 0 52 04/44 73.

Mit Marion Dawidowski führt Samstag, 9. Mai, 14 Uhr, eine Fahrradtour zu Brockhagens Höfen – Anmeldung unter 0 52 04/70 64. Ebenfalls mit dem Rad geht es im Juni auf „Landpartie nach Isselhorst“ (genauer Termin folgt). Margret Krullmann führt über das Elmendorf-Gelände und erklärt den Bezug zur ehemaligen Steinhäger-Brennerei H.C. König. Anmeldung unter 0 52 04/8 08 35.

Die früheren Brockhagener Geschäfte

Eine ganz neue Führung stellt Sigrid Flemming zusammen: Am Sonntag, 26. Juli, nimmt sie die Teilnehmer mit auf die Spuren Brockhagener Geschäfte der 60er und 70er Jahre , und es geht um Feste und Anekdoten. „Zu meiner Grundschulzeit gab es hier fast 30 Läden“, erinnert sie sich. Anmeldung unter Telefon 0 52 04/81 28.

Ein Klassiker ist die Radtour auf den Spuren der 20 Steinhäger-Brennereien am Samstag, 22. August, 14 Uhr, mit Herbert Mikoteit und Rosemarie Nölle – Anmeldung unter 0 52 04/92 14 14. Per Fahrrad geht es auch mit Walter Thomas am Samstag, 12. September, 14 Uhr, zu alten Landschulen (Anmeldung: 0 52 04/84 97). Ein faszinierendes Schauspiel versprechen die Stadtführer für Sonntag, 8. November, 17 Uhr: In der Dorfkirche treten Graf, Äbtissin, Pfarrer, Architekt und Handwerker aus acht Jahrhunderten auf und bringen die Kirchengeschichte näher. Zum Literarischen Advent folgt am Dienstag, 1. Dezember, ein Spaziergang mit Stadtführern und Posaunenchor.