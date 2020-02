Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen/Halle-Künsebeck (WB). Nun müssen nur noch die Zimmerleute und der Dachdecker kommen, dann ist die so genannte Salzhalle der Straßenmeisterei Oelde fertig. Sie liegt auf der Grenze des Steinhagener und des Haller Autobahnabschnitts. Auf einem Areal an der A33-Anschlussstelle in Künsebeck wird das 21,60 Meter lange und 11,30 Meter breite Holzgebäude entstehen, das als eine von mehreren Basisstationen für das gesamte regionale Autobahnnetz wichtige Anlaufstelle gilt.

Jedenfalls im Winter: Denn die Halle ist ausgelegt als Lager für 800 Tonnen Streusalz sowie für einen 60.000 Liter fassenden Soletank. Wie Architekt und Bauleiter Jochem Neumann vom Gebäudemanagement der Niederlassung Münster des Landesbetriebs Straßen NRW erläuterte, werde Salz je nach Wetterlage trocken oder feucht verwendet. Deshalb auch die Kombination beider Materialien im Lagergebäude. „Salz wird mit entsprechender Technologie angefeuchtet, so dass es auch nass auf die Straße kommt. Das ist effizienter, damit es nicht etwa bei Wind in die Böschung geweht wird“, so Neumann. Und bisweilen muss bei entsprechender Witterung auch von vornherein eine Salzsole aufgebracht werden.

Zeiten verkürzen, bis die Autobahn abgestreut ist

Es gibt bereits mehrere Lagerstätten entlang der A2, die die Straßenmeisterei Oelde zwischen Bönen bei Hamm und dem Kreuz Bielefeld in ihrer Zuständigkeit bei der Straßenunterhaltung hat. Dazu ist jetzt die A33 von Bielefeld bis Borgholzhausen gekommen. Und damit sind die Wege für die Streufahrzeuge immer weiter geworden – und mitunter ineffizient, wenn erst Fahrzeuge „leer“ zurückfahren müssen, um neues Streugut zu holen. So aber können sie demnächst auch in Künsebeck Material nachladen. Damit verkürzten sich laut Neumann auch die Zeiten, bis die Autobahn abgestreut sei.

In diesem Winter – so er denn noch kommt – wird die Salzstation Künsebeck allerdings noch nicht zur Verfügung stehen. Der Rohbau – sichtbar vor allem als Fundament – ist fertig, auch die Zuwegung und der Zaun sind vorhanden. Nun fehlt noch das Gebäude selbst. Wie Jochem Neumann erläuterte, wird es eine Halle aus Holz: „Holz mit Edelstahlverbindungen bietet den besten Schutz gegen Salz und dient der Langlebigkeit des Gebäudes. Beton wird schnell angegriffen.“

Noch im Februar werden die Zimmerleute voraussichtlich mit dem Aufbau der Halle beginnen. Mit der Fertigstellung rechnet Straßen NRW für Ende April/Anfang Mai.