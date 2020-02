Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Damit wäre Hans-Heino Bante-Ortega Herausforderer von Klaus Besser – so dieser im April seine erneute Kandidatur verkündet. „Ein freundschaftliches Duell“, nannte Bante-Ortega das im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT und findet das „sehr bereichernd“. Der Brockhagener, verheiratet, Vater von fünf Kindern, stellte sich den Anwesenden bei der Mitgliederversammlung als gelernter Handwerker vor, der Hausmann geworden und in vielen gesellschaftlichen Bereichen unterwegs sei. Mitarbeit im Kindergartenelternrat, in der OGS, im Presbyterium, als Übungsleiter im TuS Brockhagen, später Vorsitzender und aktuell noch TuS-Vize – Bante-Ortega hat viele Ehrenämter bekleidet. Und seit mehr als zehn Jahren hat er auch kommunalpolitische Aktivitäten vorzuweisen. Zunächst als sachkundiger Bürger dann als Ratsherr der UWG, für die Ehrenbürgermeister Rudi Wolf ihn einst warb – quasi unter Malermeistern. Seit 2014 ist er für die CDU im Gemeinderat, seit Anfang dieses Jahres deren Fraktionsvorsitzender.

Notwendig für die CDU, einen Kandidaten aufzustellen

Die Bürgermeister-Kandidatur ist für Hans-Heino Bante-Ortega ein folgerichtiger weiterer Schritt: „Wenn ich Politik mache, fühle ich mich verpflichtet, den Mut für den nächsten Schritt zu haben“, nannte er seinen „Anspruch“ an sich selbst. Und: „Wenn die Dinge auf einen zukommen, muss man sie auch annehmen.“ Bante-Ortega nannte es eine Notwendigkeit, jemanden aufzustellen, wenn sich der richtige Kandidat findet.

„Die Bürger sollen eine gute und starke Option zu Klaus Besser haben“, sagte der Brockhagener, der sich durch ein Votum von 56 Prozent der Wählerstimmen, die er in seinem Wahlkreis 2014 erhielt, gestärkt fühlt – das beste Direktergebnis aller Kandidaten damals. Gerade für eine Demokratie sei es wichtig, dass der Wähler die Auswahl habe, so Bante-Ortega. Und ebenfalls für die Demokratie findet er wichtig, ein Beispiel abzugeben: „Ich rede nicht nur über Politik, ich mache sie.“

Überall in der Gemeinde bekannt

Was will Hans-Heino Bante-Ortega erreichen? „Die Herausforderungen sind mir klar“, sagte er und nannte vor allem die Integration der Menschen unterschiedlichster Nationalitäten in Steinhagen. Die bestehenden Konzepte scheinen ihm dafür nicht auszureichen. Des Weiteren geht es ihm darum, Standards zu halten, etwa bei den Schulen, aber auch neue Akzente zu setzen, etwa in der Wirtschaftsförderung. So wünscht er sich eine Runde, in der sich Gewerbetreibende austauschen können. Verwaltung effizienter gestalten für Zukunftsaufgaben, nannte er ebenfalls als Ziel.

Was spricht aus Sicht der CDU für den Kandidaten? Wie Herbert Mikoteit, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, dem WESTFALEN-BLATT am Rande der Versammlung Mittwochabend sagte: „Er ist überall in der Gemeinde bekannt, in Sportlerkreisen ebenso wie bei den Bürgern in Amshausen.“ Er sei gut vernetzt, habe für die UWG und die CDU als Wahlkreiskandidat schon sehr gute Ergebnisse erzielt. Zudem habe er gezeigt, dass er einen Verein führen könne. Und er sei selbstständiger Handwerksmeister gewesen. „Jetzt hat er die Zeit, sich weiter bekannt zu machen“, sagte Mikoteit etwa mit Blick auf den Frühlingsempfang der Steinhagener CDU Anfang März.

Die Kandidaten für die 17 Wahlbezirke in der Gemeinde will die CDU erst Anfang Mai nominieren.