Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). „Wir wollen wieder eine bürgerliche Mehrheit im Gemeinderat haben. Und wir wollen eine Bürgermeister, der von der CDU kommt.“ Dieses Ziel für die Kommunalwahl am 13. September hat der Steinhagener CDU-Vorsitzende Dirk Lehmann am Mittwochabend bei der Mitgliederversammlung seiner Partei im Quellental verkündet.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat die CDU mit der Wahl von Hans-Heino Bante-Ortega zum Bürgermeisterkandidaten eine erste Personalentscheidung mit großer Mehrheit getroffen – mit der Verjüngung des Vorstands eine weitere. Und dabei formulieren alle Gewählten vor allem ein Anliegen: „Demokratie braucht Lebendigkeit. Wir müssen stärker auf die Menschen zugehen und einen intensiven Dialog pflegen“, sagte beispielsweise Dr. Mechthild Frentrup in ihrer Vorstellungsrede, mit der sie sich für das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden bewarb.

CDU will nahe am Bürger sein

Einstimmig wurde die promovierte Agraringenieurin und dreifache Mutter (45) vom Ströhen gewählt. Vorsitzender bleibt Dirk Lehmann. Einstimmig wiedergewählt wurde auch Schriftführer Lars Steinmeier (45), Vater von drei Töchtern und selbstständiger Unternehmer, Ratsmitglied seit 2014: „Die Gemeinde gibt uns viel, wir müssen ihr auch etwas zurückgeben“, sagt er zu seinem Engagement. Dr. Birgit Lutzer, über die Amshausener Bürgerinitiative zur CDU gekommen , wurde als Beisitzerin gewählt. Ihr liegt die Außendarstellung der Partei in den Medien, im Internet und in den Social Media am Herzen. Bürgermeisterkandidat Hans-Heino Bante-Ortega ist ebenfalls neu im Vorstand als Beisitzer.

Der Bürgermeisterkandidat betonte: „Wir gehen raus, wir erfüllen den Auftrag, den uns die Bürger geben, indem wir Politik gestalten.“ Dafür will die CDU umso näher an der Bevölkerung sein: „Wir müssen herausfinden, was der Bürger meint und will, denn wir haben heute eine breit aufgestellte Gesellschaft.“ Indes sieht er den Rückhalt, den die CDU einst im ländlichen Raum hatte mit dem Sterben der Höfe und der Geschäfte in den Städten nicht mehr so gefestigt. „Wir müssen neue Zugehörigkeiten bilden“, sagte er.

Ereignisse in Thüringen und im Bundesvorstand beschäftigen Mitglieder

Zustimmung, aber auch Zweifel erhielt er aus der Versammlung: „Bei der Europawahl lag die CDU hervorragend. Ich sehe da Potenzial“, sagte Jochen Drewitz, während Karl-Heinz David mahnte, nicht nur vor der Wahl, sondern auch sonst präsent beim Bürger zu sein. Dass die Ereignisse in Thüringen und in der Bundes-CDU nicht spurlos an den Steinhagenern vorbeigehen, zeigte der Beitrag von Annegret Weber. Sie lobte die Arbeit vor Ort, aber hält den Personalverschleiß der Bundespartei für demokratiegefährdend. „Wir müssen die Demokratie verteidigen, uns auf unsere Werte besinnen und die nach außen tragen“, sagte sie und benannte das Problem: Viele sind nicht bereit, sich in einer Partei zu engagieren.

Und noch ein Nachtrag zur Wahl: Für die Besetzung der beiden Steinhagener Wahlbezirke für den Kreistag nominierten die Mitglieder einstimmig Dirk Lehmann und Detlef Temme.