Von Malte Krammenschneider

Steinhagen (WB). Die großen Karnevalsumzüge in Harsewinkel und Rietberg können kommen: Am Freitagabend hat der Karnevals-Club Cronsbach-Funken (KCCF) mit rund 60 Mitgliedern und Freunden des Vereins den diesjährigen Mottowagen auf Hof Spitzer auf den Namen „Nils der Dritte“ taufen lassen. Es wurde viel gelacht, gemeinsam angestoßen, und die zu Scherzen aufgelegten kirchlichen Vertreter Kirsten Schumann und Simon Wolter beträufelten den auffällig gestalteten Umzugswagen kurzerhand mit dem „Heimatwasser“ Steinhäger.

Hochprozentiges als Weihwasser

„Karneval stammt ja eigentlich aus dem Lateinischen und steht für die fleischlose Zeit: ‚Fleisch (Carne), lebe wohl (vale)‘. Also sollte man vorher noch einmal gehörig feiern“, erklärte die evangelische Pfarrerin Kirsten Schumann, die gemeinsam mit dem katholischen Gemeindereferenten Simon Wolter extra für die Wagentaufe eine neue Segensformel entwickelt hatte. Hierbei spielten die beiden in lustiger Manier auf die Verbreitung des Frohsinns durch die Jecken an und stellten augenzwinkernd klar, dass sich in der fünften Jahreszeit auch Hochprozentiges als Weihwasser eigne.

Sitzungspräsident und erster Vorsitzender der Cronsbach-Funken, Ingo Eßler Junior, war von der Tauf-Prozedur wie die anderen Gäste sichtlich begeistert und machte deutlich, dass der Mottowagen erst beim Straßenkarneval in Harsewinkel und beim Rosenmontagsumzug in Rietberg in voller Pracht zu sehen sein wird. „Zwei, drei Aufbauten kommen noch dazu. Es soll eine Überraschung sein“, erklärte Eßler, der sich im Zuge dessen bei den Wagenbauern Dennis Hofmann und Frank Weinand sowie bei Helge Brosch für die Bereitstellung des benötigten Hängers bedankte.

Wehmut über den Abzug der Briten auch vom Weihnachtsmarkt

Der Militärflieger auf dem Wagen stehe angelehnt an das Sessions-Motto „Good-bye Briten – was wird jetzt aus Fisch und Fritten?“ für den „Abflug“ der Briten. „Es soll keine politische Anspielung sein. Bei ihrem Abschied aus Gütersloh schwingt ein bisschen Wehmut mit, da sie auch längere Zeit einen Stand auf dem Steinhagener Weihnachtsmarkt hatten“, sagte Ingo Eßler, laut dem 40 bis 50 Steinhagener Jecken den Wagen während der Umzüge zu Fuß begleiten werden. Schaulustige können sich in jedem Fall auf einen echten Hingucker freuen.

Der Umzug in Harsewinkel startet am Sonntag, 23. Februar, um 14 Uhr in der Innenstadt, in der Rietberger Innenstadt am Rosenmontag, 24. Februar, um 14 Uhr.